Voestalpine sichert sich 600-Millionen-Dollar-Auftrag

Order kommt von deutschem Premiumhersteller

Wien/Linz/Mexiko-Stadt – Der oberösterreichische Stahlkonzern voestalpine hat sich im Automotive-Bereich einen weiteren Großauftrag im Volumen von 600 Mio. Dollar gesichert. "Auftraggeber ist wieder ein deutscher Premiumhersteller", sagte Konzernsprecher Peter Felsbach.

Um die Bestellung abzuarbeiten, investiert die voestalpine über 30 Mio. Euro in den Auf- bzw. Ausbau von Standorten in Mexiko, Deutschland, Rumänien und China. Dabei werden den Angaben zufolge 165 Arbeitsplätze geschaffen.

Zuletzt hatte die voestalpine im Automobil-Segment einen Großauftrag in ähnlicher Dimension (500 Mio. Dollar) im August an Land gezogen – dieser kam von einem deutschen Premiumhersteller in den USA. (APA, 22.11.2016)