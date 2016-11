5:2-Sieg bei den Pittsburgh Penguins

Pittsburgh (Pennsylvania) – Michael Grabner hat sich in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL erneut in die Scorerliste eingetragen. Der Kärntner traf beim 5:2-Sieg seiner New York Rangers bei den Pittsburgh Penguins im zweiten Drittel nach Assist von Ryan McDonagh zum 2:2. Es war das zwölfte Saison-Tor für Grabner. (APA; 22.11.2016)