Irak warnt Türkei vor Intervention

Außenminister Jaafari in Berlin – Steinmeier ruft schiitische Milizen zur Zurückhaltung in Mosul auf

Berlin – Der Irak warnt die Türkei vor Interventionen im Grenzgebiet. Sein Land werde nicht akzeptieren, dass sich andere Staaten in die inneren Angelegenheiten einmischten, sagte Außenminister Ibrahim al-Jaafari am Montag nach einem Gespräch mit Deutschlands Außenminister Frank-Walter Steinmeier in Berlin.

Von Deutschland habe er keine Vermittlung in dem Konflikt mit dem Nachbarstaat erbeten, aber er könne sich diese vorstellen, sagte der Minister vor Journalisten.

Im Norden des Irak ist die Armee dabei, die Milizen der Extremistengruppe Islamischer Staat (IS) zurückzudrängen. Die Kämpfe konzentrieren sich auf die Rückeroberung der Millionen-Stadt Mosul. In der Region leben jedoch auch viele Turkmenen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich Maßnahmen zum Schutz dieser Bevölkerungsgruppe vorbehalten. Die Armee wird bei ihren Vorstößen von schiitischen Milizen unterstützt. Befürchtet werden Racheakte gegen die überwiegend sunnitische Bevölkerung im Norden des Irak.

Steinmeier rief dazu auf, sich an die Absprache zu halten, beim Kampf um Mosul keine schiitischen Milizen in die "Kernstadt" eindringen zu lassen. Jaafari sagte, er könne kein konkretes Datum für die vollständige Rückeroberung Mosuls nennen. Aus Rücksicht auf Zivilisten gehe die Armee sehr vorsichtig vor. (APA/Reuters, 21.11.2016)