TV- und Radiotipps für Dienstag, 22. November

20.15 KONSUMENTENSCHUTZ Achtung, Kundenfalle! "Darf's noch etwas sein?" ist die wohl häufigste Frage im Handel. Was so freundlich klingt, hat Methode. Es geht um Dinge, die wir haben wollen sollen. Bis 21.00, ZDF

20.15 DRAMA Das weiße Kaninchen (D 2016, Florian Schwarz) Online legt die 13-jährige Sara (Lena Urzendowsky) ihre Schüchternheit ab und landet in den Fängen eines vermeintlichen Verehrers, der erotische Videos von ihr erpressen will. Simon Keller (Devid Striesow) soll sie aus dieser Lage befreien. Bis 21.45, 3sat

Radiotipps

18.25 REPORTAGE

Journal-Panorama: Vukovar – Streifzug durch eine verwundete Stadt Am 18. November 1991 fiel Vukovar, einst eine der schönsten Barockstädte an der Donau, nach monatelanger Belagerung in die Hände der Jugoslawischen Volksarmee und serbischer Tschetnikverbände. Die anschließenden Massaker an kroatischen Zivilisten waren das erste große Kriegsverbrechen im Jugoslawienkrieg. Bis 18.55, Ö1

19.00 MAGAZIN

Homebase Das Blue Bird Festival findet diese Woche statt. Im Wiener Porgy & Bess treten etwa die Neuseeländerin Aldous Harding, die Kanadierin Coeur de Pirate oder Sonic-Youth-Gitarrist Lee Ranaldo auf. Bis 21.00, FM4

21.00 MAGAZIN

FM4 auf Laut Weibliche Brüste werden sofort entfernt, aber Hass und Lügen bleiben online: Facebooks Umgang mit seinen Inhalten sorgt mehr denn je für heftige Kritik. Bis 22.00, FM4

21.00 HÖRSPIEL

Hörspiel-Studio: "Für den Herrscher aus Übersee" Der Debütroman der in Wien lebenden Autorin und Zeichnerin Teresa Präauer über das Fliegen, über Kinderträume und Lebensklugheit, als Hörspiel inszeniert von Götz Fritsch. Bis 22.00, Ö1

0.08 TALK & MUSIK

Nachtquartier: Junge Musik Alte-Musik-Spezialist und Dirigent Werner Ehrhardt ist zu Gast bei Helmut Jasbar. Bis 1.00, Ö1 (Oliver Mark, 22.11.2016)