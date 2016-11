Neues Personal für neue Raiffeisen Bank International

Der Raiffeisensektor stellt sich auf die geplante Fusion des Spitzeninstituts RZB mit der Osteuropabank RBI ein. Die wichtigsten Personalien sind so gut wie fix

Wien – Diese Woche werden im Raiffeisensektor wichtige Weichen gestellt. Intern hat man sich bereits darauf verständigt, wer nach der Fusion von Raiffeisen Zentralbank (RZB) und Raiffeisen Bank International (RBI) an der Spitze der neuen RBI stehen wird: Johann Strobl. Der RBI-Risikovorstand und Stellvertreter des derzeitigen RBI-Chefs, Karl Sevelda, genießt einen exzellenten Ruf und ist auch bei den großen Raiffeisen-Landesbanken (RLBs) anerkannt. Heinrich Schaller, Chef der RLB OÖ, hatte sich ja zunächst für den Spitzenjob interessiert, dann aber abgesagt.

Zur Erinnerung: Die Landesbanken (gehören den Raiffeisenkassen) sind Aktionäre der RZB. Nach der Fusion werden sie rund 65 Prozent an der börsennotierten RBI halten, der Rest ist in Streubesitz. Zweitgrößter RBI-Aktionär wird die RLB NÖ-Wien (22 Prozent) sein, es folgen RLB Steiermark und RLB OÖ.

Auch die Frage des Aufsichtsratsvorsitzes dürfte geklärt sein. Erwin Hameseder, Aufsichtsratschef der RLB NÖ, wird Walter Rothensteiner ablösen. Der ist zwar noch bis Juni 2018 Generalanwalt des Sektors und wollte so lange auch RBI-Aufsichtsratschef bleiben. Nun dürfte aber ein für beide akzeptabler Weg gefunden sein. Bei der ordentlichen RBI-Hauptversammlung am 22. Juni 2017 soll der Wechsel an der Aufsichtsratsspitze erfolgen.

An einen neuen Banknamen wird man sich übrigens nicht gewöhnen müssen. Das Institut, das einen harten Schrumpfkurs fährt, soll weiterhin Raiffeisen Bank International heißen. (Renate Graber, 22.11.2016)