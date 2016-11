41-Jähriger zog mit Rekordsiegern Petty und Earnhardt gleich

Miami (Florida) – Der US-Amerikaner Jimmie Johnson hat zum siebenten Mal die nordamerikanische NASCAR-Meisterschaft gewonnen und damit mit den Rekordhaltern Richard Petty (Titel von 1964 bis 1979) und Dale Earnhardt (1980 bis 1994) gleichgezogen. Johnson gewann die Serie ab 2006 fünfmal in Serie wie auch 2013. Sein Sieg am Sonntag auf dem Homestead-Miami-Speedway war der 80. des 41-Jährigen in 543 Rennen. (APA, 21.11.0216)