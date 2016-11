Dallas feiert neunten Sieg in Folge

Cowboys schlagen die Baltimore Ravens mit 27:17

New York – Die Dallas Cowboys haben in der National Football League (NFL) erstmals in ihrer Geschichte neun Siege in Folge auf ihrem Konto. "Alle Neune" hieß es für das derzeit beste NFL-Team am Sonntag (Ortszeit) durch einen 27:17-Heimsieg gegen die Baltimore Ravens. Die New England Patriots halten nach einem 30:17 bei den San Francisco 49ers und insgesamt zehn Matches schon bei immerhin acht Saisonsiegen. (APA; 21.11.2016)

Ergebnis der National Football League (NFL) vom Sonntag:

Cleveland Browns – Pittsburgh Steelers 9:24

Dallas Cowboys – Baltimore Ravens 27:17

Detroit Lions – Jacksonville Jaguars 26:19

Indianapolis Colts – Tennessee Titans 24:17

Cincinnati Bengals – Buffalo Bills 12:16

Kansas City Chiefs – Tampa Bay Buccaneers 17:19

New York Giants – Chicago Bears 22:16

Minnesota Vikings – Arizona Cardinals 30:24

Los Angeles Rams – Miami Dolphins 10:14

San Francisco 49ers – New England Patriots 17:30

Seattle Seahawks – Philadelphia Eagles 26:15

Washington Redskins – Green Bay Packers 42:24