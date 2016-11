"Skyrim"-Spieler stellt "Game of Thrones"-Trailer mit 260 Mods nach

Youtuber UpIsNotJump: "Ich konnte praktisch jeden Charakter der Serie nachbauen"

Ein Youtuber namens UpIsNotJump hat mit sehr viel Aufwand den Trailer zur ersten Staffel von "Game of Thrones" im Rollenspiel "Skyrim" nachgestellt. Für das erste Werk seiner geplanten Serie nutzte er eigenen Aussagen zufolge mehr als 260 Modifikationen, um die Szenen möglichst authentisch nachzubilden. Dazu gehörten unter auch sämtliche Charaktermodelle für die Schauspieler von Ned Stark, Little Finger, Cersei, John Snow und Co.

upisnotjump Video: "Game of Thrones" Season 1 Trailer in "Skyrim"

Zur Hilfe kam dem Fan, dass sich die Spielwelt von "Skyrim" sehr gut für die Kulissen der Fantasysaga eignet. "'Skyrim' hat so eine große Bandbreite an 'Game of Thrones'-ähnlichen Schauplätzen, Outfits, Frisuren, Waffen und Tieren", schreibt UpIsNotJump. "Ich konnte praktisch jeden Charakter der Serie nachbauen, obwohl der Trailer sich hauptsächlich auf Ned Stark und – komischerweise – Little Finger konzentriert." Bei manchen Charakteren habe die Rekonstruktion der äußerlichen Eigenschaften allerdings zu technischen Problemen geführt, wodurch er bei Cersei etwa vom Original abweichen musste.

screenmetro Video: "Game of Thrones" Season 1 Trailer

Dass er den Trailer überhaupt nachstellen konnte, sei nicht zuletzt den vielen "Game of Thrones"-Fans in der Modding-Community zu verdanken. Ein "Skyrim"-Modder habe beispielsweise ganz Westeros nachgebaut, ein anderer habe sich die Mühe gemacht The Wall" zu rekonstruieren.

Neben dem "Game of Thrones"-Trailer hat UpIsNotJump bereits zahlreiche weitere Film- und Serien-Trailer mit Hilfe von Spielen umgesetzt – beispielsweise die Vorschau zu "Captain America 2: Civil War" mit "Fallout 4". (zw, 21.11.2016)