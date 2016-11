Alec Baldwin reagiert auf Trump-Kritik an "Saturday Night Live"

Künftiger Präsident soll sich lieber darauf "konzentrieren, das Leben von so vielen Amerikanern wie möglich zu verbessern"

New York – Schauspieler Alec Baldwin (58), der in der US-Comedyshow "Saturday Night Live" den künftigen Präsidenten Donald Trump (70) parodiert, will dessen Kritik an der Sendung nicht auf sich sitzen lassen. "Weißt du, was ich machen würde, wenn ich Präsident wäre? Ich würde mich darauf konzentrieren, das Leben von so vielen Amerikanern wie möglich zu verbessern", twitterte Baldwin am Sonntag (Ortszeit).

You know what I would do if I were Prez? I'd be focused on how to improve the lives of AS MANY AMERICANS AS POSSIBLE. — ABFoundation (@ABFalecbaldwin) 20. November 2016

"Ich würde mich darauf konzentrieren, unser Ansehen im Ausland zu verbessern. Für Freiheit zu kämpfen, nicht bloß um Öl", so Baldwin. Trump hatte zuvor getwittert, dass ihm die letzte Ausgabe der legendären US-Sendung nicht gefallen habe. "Es ist eine völlig einseitige, voreingenommene Show – überhaupt nicht lustig."

Baldwin hatte sich als Trump verkleidet unter anderem über die außenpolitische Unerfahrenheit des künftigen US-Präsidenten lustiggemacht. So fragte er die Internetsuchmaschine Google, was eigentlich die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sei.