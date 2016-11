Kabul: Dutzende Tote bei Anschlag auf Moschee

Bisher bekannte sich niemand zu der Tat, die gegen eine Gebetshaus der schiitischen Minderheit gerichtet war

Kabul – Bei einem Selbstmordanschlag in einer schiitischen Moschee in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Montag mindestens 27 Menschen getötet worden. Zudem seien 35 Menschen bei der heftigen Explosion in der Bakir-al-Olum-Moschee verletzt worden, sagte der Polizeivertreter Fridon Obaidi der Nachrichtenagentur AFP. Unter den Toten seien auch Kinder.

Der Attentäter sei in die Moschee eingedrungen und habe seinen Sprengsatz gezündet, als sich dort zahlreiche Gläubige zum Gebet versammelt hätten. Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand.

Der Anschlag wurde während einer religiösen Zeremonie zu Arbain verübt, das 40 Tage nach dem schiitischen Ashura-Fest stattfindet. Die Polizei riegelte das Gebiet um die Moschee im Westen von Kabul ab. Zu Ashura und Arbain gibt es immer wieder Anschläge sunnitischer Extremistengruppen wie Al-Kaida und Islamischer Staat (IS) auf Schiiten. Die radikal-islamischen Taliban wiesen Verbindungen zu dem Anschlag zurück. (red, APA, 21.11.2016)