Parteivorstand: Flügelstreit in Wiener SPÖ spitzt sich zu

Häupl plant weitere Kandidatur trotz interner Machtkämpfe – Personalentscheidungen im ersten Quartal 2017

Wien – Beim erweiterten Parteivorstand am Montag könnte der Flügelstreit innerhalb der Wiener SPÖ in eine neue Runde gehen. Von 58 Mitgliedern sind 40 stimmberechtigt. Laut Einschätzung von SPÖ-Insidern können elf davon als Kritiker von Bürgermeister Michael Häupl bezeichnet werden, unter ihnen Doris Bures oder der Vorsitzende der SPÖ Simmering, Harald Troch.

Diese elf Mitglieder seien zwar in der Minderheit, würden aber "in Gremien Vollgas geben", heißt es. Am Wochenende kursierte laut Medienberichten eine Mail, in der anscheinend Parteimitglieder aufgefordert wurden, kritische Stimmen innerhalb der SPÖ zu melden. Gegenüber dem "Kurier" sagte diesbezüglich der Wiener Gemeinderat und ehemalige SPÖ-Parteimanager Christian Deutsch, dass solche Mails ein "weiterer Tiefpunkt in der Diskussion" wären.

Häupl will 2017 erneut kandidieren

Ginge es nach Michael Häupl selbst, werde es bis zu seinem Ausscheiden aus dem Amt "schon noch ein bisschen dauern", "aus heutiger Sicht" werde er beim nächsten Wiener SPÖ-Parteitag im Herbst 2017 erneut kandidieren, sagte der Wiener Bürgermeister und Parteivorsitzende der Wiener SPÖ im "Profil"-Interview.

Häupl war zuletzt parteiintern unter Kritik geraten. So hatte etwa Deutsch eine Regelung der Amtsübergabe von Häupl gefordert. 22 Jahre seien genug.

Personalentscheidungen Anfang 2017

Beim SPÖ-Parteipräsidium am vergangenen Freitag ging es, wie Häupl danach sagte, "kontroversiell und intensiv" zu. Vorstellbar sei eine Trennung der Bürgermeister- und Parteivorsitzenden-Funktionen, sagte Häupl in dem "Profil"-Interview: "Auch die Trennung war ein Erfolgsmodell", meinte er mit Blick auf die Amtszeit seines Vorgängers Helmut Zilk.

Für das erste Quartal 2017 kündigte Häupl Personalentscheidungen an. Ein Kompromiss zwischen seinen Anhängern und den parteiinternen Gegnern werde aber nur tragfähig sein, wenn die handelnden Personen sich gut verstünden: "Eine Zwei-Firmen-Theorie wäre ganz verhängnisvoll."

Inhaltlich seien die Differenzen zwischen den Parteiflügeln wenig tiefgreifend, meint Häupl: "Bei der Frage des Umgangs mit Flüchtlingen waren die Meinungsverschiedenheiten nicht wahnsinnig groß." Zur Frage, ob bei der immer wiederkehrenden heftigen Kritik an den Wiener Stadträtinnen Sandra Frauenberger, Ulli Sima und Sonja Wehsely Frauenfeindlichkeit mitschwinge, sagte er: "Es gibt psychologische Hintergründe, über die ich mich nicht detailreich äußern will." (red, 21.11.2016)