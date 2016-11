Pöltl bei Toronto-Niederlage auf der Bank

99:102 in Sacramento – Jungvater Nogueira zum Team zurückgekehrt

Sacramento (Kalifornien)/Toronto – Für Jakob Pöltl ist am Sonntag in der National Basketball Association (NBA) beim 99:102 der Toronto Raptors bei den Sacramento Kings trotz eines vorangegangenen soliden Auftritts in Denver nur ein Platz auf der Bank geblieben. Der wieder zum Team gestoßene Jungvater Lucas Noguiera kehrte in die Rotation von Coach Dwane Casey zurück, konnte aber keine Akzente setzen.

Für die Raptors setzte es bei den Kings die fünf Saisonniederlage im 13. Spiel. Den Kanadiern gelangen nach der Pause nur 36 Punkte. Ein Distanztreffer von Terrence Ross, der den Ausgleich zum 102:102 bedeutet hätte, kam zu spät. Erfolgreichste Scorer Torontos waren Kyle Lowry (25) und Jonas Valanciunas (23). DeMar DeRozan musste sich mit zwölf Zählern begnügen (sein Saisonschnitt beträgt 31,4). Noguiera schrieb nicht an. Bereits in der Nacht auf Dienstag gastieren die Raptors bei den L.A. Clippers, die mit einer 12:2-Bilanz das aktuell erfolgreichste NBA-Team sind. (APA, 21.11.2016)

Ergebnisse vom Sonntag:

Sacramento Kings – Toronto Raptors 102:99

New York Knicks – Atlanta Hawks 104:94

Brooklyn Nets – Portland Trail Blazers 109:129

Oklahoma City Thunder – Indiana Pacers 111:115 n.V.

Denver Nuggets – Utah Jazz 105:91

L.A. Lakers – Chicago Bulls 110:118.