Vier Festnahmen bei Antiterror-Einsatz in Straßburg

Verhaftungen auf der Grundlage "ernstzunehmender" Erkenntnisse erfolgt

Paris – Bei einem Antiterror-Einsatz der französischen Polizei sind in Straßburg vier Verdächtige festgenommen worden. Wie am Sonntag aus Ermittlerkreisen verlautete, fand der Einsatz in der Nacht von Samstag auf Sonntag statt. Die Festnahmen seien auf der Grundlage "ernstzunehmender" Erkenntnisse erfolgt. Die Verdächtigen befanden sich am Sonntagabend weiter in Polizeigewahrsam.

Der Einsatz sei im Zuge von Vorermittlungen der Antiterror-Staatsanwaltschaft in Paris erfolgt, die vor einigen Tagen eingeleitet worden seien.

Frankreich ist seit Anfang 2015 von einer Reihe islamistischer Anschläge getroffen worden. Bei den beiden blutigsten wurden am 13. November 2015 in Paris 130 Menschen von islamistischen Kommandos getötet; am 14. Juli tötete ein Mann im südfranzösischen Nizza mit einem Lastwagen 86 Menschen. (APA, 20.11.2016)