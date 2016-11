Chelsea schiebt sich mit 1:0-Sieg an die Spitze

Londoner feiern einen knappen Erfolg bei Middlesbrough und übernehmen die Tabellenführung

Chelsea hat am Sonntag in der englischen Fußball-Premier-League die Tabellenführung übernommen. Die Londoner feierten bei Middlesbrough einen 1:0-Sieg und zogen um einen Punkt an Liverpool und Manchester City vorbei. Den sechsten Erfolg in Serie ohne Gegentor fixierte Diego Costa in der 41. Minute. Der 28-jährige spanische Teamstürmer führt mit zehn Toren die Liga-Schützenliste an.

Chelsea hat nun mit 28 Zählern um 17 Punkte mehr auf dem Konto als zum selben Zeitpunkt in der vergangenen Saison. (APA, 20.11.2016)