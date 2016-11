Pro und Contra: Mansplaining als Problem

Pro: Mansplaining als Problem

Neulich in der Redaktion: Für den aktuellen Bericht braucht es rasch einen Gesprächspartner, dessen Kontaktdaten der Kollege garantiert hat. Doch bis es zur Aushändigung kommt, gibt es plötzlich einen zeitraubenden Monolog darüber, was frau den Experten zur speziellen Materie am besten fragt – und wer alles noch konsultiert gehört.

Danke für die Telefonnummer, aber das Einführungsproseminar in den Journalismus an sich hätte es nicht gebraucht, weil schon vor einem guten Vierteljahrhundert absolviert. Dank der Schweden hat das nervtötende Verhalten dieser selbsternannten Oberlehrer und ewigen Dozenten nun endlich einen allseits bekannten Namen: "Mansplaining" nennt sich die Besserwisserei, die gegenüber Frauen oft allzu gern coram publico zur Schau gestellt wird, um ihnen zu zeigen, wer hier immer noch das Sagen hat.

Auch wenn es angesichts der auseinanderklaffenden Lohnschere und der gläsernen Decken für Frauen in vielen Betrieben wesentlich krassere Ungerechtigkeiten gibt als dieses vornehmlich männliche Dominanzgehabe: Die Debatte über das Aufpudeln wie in alten Steinzeittagen ist im dritten Jahrtausend längst überfällig – und gilt hiermit als eröffnet. Durch den gelungenen Problemaufriss in Stockholm braucht es hier zwar keine Hotlines. Aber jenen Exemplaren, die Frauen mit ihren Expertisen über Gott und die Welt weiterquälen, droht ab sofort die kalte Schulter. (Nina Weißensteiner, 20.11.2016)