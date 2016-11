Sturz aus drittem Stock: Kind in Innsbruck von Passanten aufgefangen

Fünfjährige beinahe unverletzt – Zwei Männer spannten eine Jacke

Innsbruck – Ein fünfjähriges Mädchen hat am Sonntagnachmittag im Innsbrucker Stadtteil Pradl einen Sturz aus dem dritten Stock beinahe unverletzt überlebt. Zwei Passanten sahen das Mädchen am Geländer eines Balkons hängen und spannten darunter eine Jacke auf. "Damit konnten sie den Sturz der Fünfjährigen abfedern und das Mädchen auffangen", sagte Hubert Thonhauser von der Polizeiinspektion Pradl.

Das Mädchen sei allein zu Hause gewesen, als es gegen 14.00 Uhr zu dem Unfall kam und das Kind über zehn Meter in die Tiefe stürzte. Die Fünfjährige habe dank der beiden Passanten lediglich eine Bisswunde an der Lippe davon getragen, meinte Thonhauser. Sie sei vorsorglich trotzdem in die Innsbrucker Klinik gebracht worden. Weitere Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt. (APA, 20.11.2016)