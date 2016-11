Verurteilte Bosnier retten sich vor Strafe ins Ausland

Doppelstaatsbürgerschaften verhindern Auslieferungen

Sarajevo/Mostar/Banja Luka – Mehrere Hundert Straftäter, die seit Jahren in Bosnien-Herzegowina rechtskräftig verurteilt sind, haben sich ihrer Strafe durch Flucht in die Nachbarländer Kroatien und Serbien entzogen. Unter ihnen seien wichtige Täter aus der Organisierten Kriminalität sowie zahlreiche Kriegsverbrecher, berichtete die Zeitung "Dnevni avaz" am Sonntag in Sarajevo unter Berufung auf die Behörden.

Die Verurteilten besäßen als bosnische Kroaten oder Serben Doppelstaatsbürgerschaften. Der zweite Pass verhindere ihre Auslieferung nach Bosnien. Unter den Geflohenen sei auch der einst führende bosnisch-kroatische Politiker Ante Jelavic, der wegen Hochverrats und groß angelegten Betrugs verurteilt ist. Er lebe seit über zehn Jahr unbehelligt in Kroatien. Kroatien ist seit über drei Jahren EU-Mitglied, Serbien EU-Beitrittskandidat. (APA, 20.11.2016)