Beinbruch: WM-Winter für Fritz Dopfer beendet

29-Jähriger deutscher Slalom-Vize-Weltmeister brach sich Unterschenkel im Training

München – Der WM-Winter ist für den deutschen Skirennläufer Fritz Dopfer wegen eines gebrochenen Schien- und Wadenbeins vorzeitig beendet. Der Slalom-Vize-Weltmeister zog sich die Verletzung am linken Unterschenkel am Sonntag bei einem Trainingssturz im Zillertal in Österreich zu. Der 29-Jährige wurde bereits operiert.

"Die Folgen dieses Sturzes sind bitter. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich schon so manchen Rückschlag in meiner Karriere überwunden habe", sagte der neunfache Weltcup-Podestfahrer laut Mitteilung des Verbandes. Die Zwangspause beträgt rund sechs Monate. Nächstes Ziel des für den SC Garmisch startenden Dopfer sind jetzt die Olympischen Spiele 2018.