Besser als "Sieben"? Wie sehen Sie den Tukur-"Tatort" "Es lebe der Tod"?

Kleine Taube

Christian Buß vergibt auf Spiegel.de zehn von zehn Punken für "Es lebe der Tod" und lobt die Macher: "Hier nun setzen sie den Serienkillerthriller mit den für das Genre üblichen Wendungen und Rückblende in Szene, verdichten diese aber auf selten gesehene Weise. Einmal werden wir Zeuge, wie Steinmetz eines seiner Opfer in der Wanne zum Tode befördert. Über Minilautsprecher spielt er der Sterbenden einen berauschend schönen Song des amerikanischen Empfindsamkeitsterroristen Sufjan Stevens vor, in dem dieser flüstert: Kleine Taube, hast Du immer genug Liebe bekommen? Ein Song, der wie die Träne aus dem Auge in dieses formvollendet verdrehte Mörderpoem über pervertierte Menschenliebe passt."