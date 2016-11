Wien: 37-Jähriger bei Zimmerbrand ums Leben gekommen

Mann offenbar erstickt, Obduktion wird durchgeführt

Wien – Ein 37 Jahre alter Mann ist am Samstagnachmittag bei einem Zimmerbrand in Wien-Donaustadt ums Leben gekommen. Der Tote wurde nach Angaben der Polizei vom Sonntag erst am Abend entdeckt, als seine Lebensgefährtin in Begleitung ihrer Schwester heimkehrte.

Die Frauen haben den Informationen zufolge noch vergeblich versucht, den 37-Jährigen zu reanimieren. "Der Mann ist augenscheinlich erstickt", sagte Polizeisprecher Thomas Keiblinger. Eine Obduktion wird durchgeführt. Die Lebensgefährtin des 37-Jährigen und ihre Schwester haben einen schweren Schock erlitten.

Der Brand hat in der Küchenzeile seinen Ausgang genommen. Ob er durch Speisen entstand, die auf dem Herd und im Rohr womöglich vergessen wurden, oder durch einen technischen Defekt, versuchen nun Brandermittler zu klären. (APA, 20.11.2016)