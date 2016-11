Hass im Netz: Leichtfried sieht EU gefordert

Minister: Medienumgang und Meinungsbildung unterrichten

Wien – Technologieminister Jörg Leichtfried (SPÖ) sieht beim Thema Hass in sozialen Netzwerken die EU gefordert. Ein einzelnes Land wie Österreich sei hier nicht in der Lage, allzu viel auszurichten, es brauche daher europaweite Regelungen, forderte Leichtfried in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag.

Dem Minister geht es nicht nur um Facebook, sondern auch um andere soziale Plattformen. Angesichts der großen Konzerne sei aber eine europaweit gemeinsame Vorgangsweise nötig. Leichtfried sorgt sich dabei um die Gesellschaft, da man in diesen Netzwerken "unter seinesgleichen" bleibe und Meinungen nur bestätigt werden. Dadurch könne es zu einer "massiven Spaltung der Gesellschaft" kommen, fürchtet er. Die Spaltung sei "demokratiepolitisch gefährlich", da Andersdenkenden nicht mehr zugehört werde. Leichtfried sprach sich daher dafür aus, dass in Schulen der richtige Umgang mit Medien unterrichtet wird, ebenso wie objektive Meinungsbildung. (APA, 20.11.2016)