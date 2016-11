Bis das Kind weint: "4 geben alles" im ORF – und das ist nicht immer schön

Drei-Länder-Samstagabendshow: "Sie kann motzen und sie kann gut putzen"

So libertär wie in Wünsch dir was vom 7. November 1970 wird es vielleicht nie wieder, als eine der teilnehmenden Familien gefragt ward, welches von fünf Outfits die herangereifte Tochter live vorführen würde. Sie nahm die durchsichtige Bluse. Alle hatten richtig getippt, "weil meine Tochter schrecklich gerne Hosen trägt."

Heute ist Biedersinn im Öffentlich-Rechtlichen wohnhaft. Kein Dreiviertelwüchsiger würde mehr bei einer "Familiensendung" mitmachen. Ehrensache. Was durfte man also von 4 geben alles! erwarten, wo am Samstagabend Familien aus Österreich, Deutschland und der Schweiz eurovisionär aufeinander trafen, um qua ihrer Eingeschworenheit alle anderen zerrüttet zu hinterlassen?

"Motzen und gut Putzen"

Natürlich fielen flott gemeinte Sprüche wie "Sportskanone der Familie" und Floskeln à la "Familie ist Spaß/Liebe/alles!" Ein zementierte man dazu Rollenbilder. Streit mit der Freundin sei "Frauenkram", da gehe die Tochter erst zur Mama, stellte ein Vater unter Beipflichtung aller fest. Dafür sei der Papa "weniger strikt" in Erziehungssachen mit "diesem Neue-Medien-Dingsbums", so die Mutter. Dass ein Kindermund kundtat, "meine Mama kann am besten am Telefon plappern", wunderte bald gleich wenig wie die Einschätzung: "Sie kann motzen und sie kann gut putzen."

"Immer auf meine Frau gehört"

Immerhin: Der deutsche Vati wusste artig zu sagen, dass er sich mit dem Tuk Tuk in Bangkok nicht verfahren hat, weil er "immer auf meine Frau" gehört habe. Beim Publikum fiel die Familie nach knapp zweieinhalb Stunden dennoch durch. Die Tochter begann zu weinen.

Das kommt in den besten Familien vor, entschuldigte Vera parallel in ORF2. Auch in den besten Sendern vermutlich. (Michael Wurmitzer, 20.11.2016)