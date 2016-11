Golden State kommt ins Rollen

124:121 bei Milwaukee Bucks siebenter Sieg in Serie

Milwaukee (Wisconsin) – 33 Punkte von Kevin Durant und 29 von Klay Thompson ließen die Golden State Warriors am Samstag in der NBA ihre aktuelle Siegesserie auf sieben ausbauen. Die Kalifornier besiegte die Bucks in Milwaukee mit 124:121.

Die Warriors waren erstmals seit dem 12. Dezember 2015 zu Gast bei den Bucks, die damals überraschend die 24 Spiele währende Saison-Start-Serie von Golden State beendet hatten. (APA/AFP, 20.11.2016)

Samstag-Ergebnisse der NBA:

Houston Rockets – Utah Jazz 111:102

New Orleans Pelicans – Charlotte Hornets 121:116 n.V.

Washington Wizards – Miami Heat 111:114

Orlando Magic – Dallas Mavericks 95:87

Detroit Pistons – Boston Celtics 92:94

Philadelphia 76ers – Phoenix Suns 120:105

Memphis Grizzlies – Minnesota Timberwolves 93:71

Milwaukee Bucks – Golden State Warriors 121:124

Los Angeles Clippers – Chicago Bulls 102:95