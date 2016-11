Druck auf Südkoreas Präsidentin in Korruptionsskandal steigt

Staatsanwaltschaft betrachtet Park Geun Hye als mitschuldig

Seoul – Der Druck auf die südkoreanische Präsidentin Park Geun Hye in der Korruptionsaffäre nimmt zu. Die Staatsanwaltschaft erhob nach eigenen Angaben vom Sonntag unter anderem Anklage gegen Choi Son Sil, eine Freundin der Präsidentin. Choi wird vorgeworfen, Großkonzerne zu Spenden an Stiftungen genötigt zu haben und sich daran persönlich bereichert zu haben.

Die Staatsanwaltschaft erklärte zudem, sie gehe davon aus, dass die Präsidentin mitschuldig in der Sache sei. Daher werde gegen Park auch weiter ermittelt. Gegen sie könne aber keine Anklage erhoben werden, weil die Verfassung dies nicht erlaube. Aus den bisher vorliegenden Beweise gehe hervor, dass Park eine "erhebliche Rolle" in der Affäre gespielt habe, sagte der leitende Ermittler Lee Young Ryeol.

Die Staatsanwaltschaft verdächtigt Park in einem Zwischenbericht als Komplizin ihrer Freundin gehandelt zu haben, wie südkoreanische Sender am Sonntag berichteten. Choi, die im Zentrum der Affäre steht, soll sich zudem ohne offizielle Funktion massiv in Regierungsgeschäfte eingemischt haben.

Frühere Berater verhört

Die 60-jährige Choi sitzt mittlerweile wegen des Verdachts auf Betrug und Machtmissbrauch in Haft. Vor einigen Tagen wurden im Zusammenhang mit der Affäre auch zwei frühere enge Berater der Staatschefin verhört. Am Sonntag erhob die Staatsanwaltschaft offiziell Anklage gegen die drei Beschuldigten.

Park hat im Zuge der Krise bereits mehrere ihrer engsten Berater verloren und zuletzt die Posten des Ministerpräsidenten und des Finanzministers neu besetzt. An den vergangenen Wochenenden hatten jeweils hunderttausende Demonstranten den Rücktritt der Präsidentin gefordert. Auch öffentliche Entschuldigungen und ihre erklärte Bereitschaft, mit der Opposition bei der Bildung eines neuen Kabinetts zusammenzuarbeiten, konnten die Stimmung nicht drehen. Inzwischen wird Park Umfragen zufolge nur noch von etwa fünf Prozent der Wähler unterstützt. (APA, 20.11.2016)