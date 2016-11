Napoli hält dank Insigne Kontakt zur Spitzengruppe

Teamstürmer beendete mit Doppelpack Torflaute seit April. Juve ganz sicher gegen Pescara

Der SSC Napoli hat dank Lorenzo Insigne den Kontakt zur Spitzengruppe in der italienischen Fußball-Meisterschaft gehalten. Der Teamstürmer schüttelte am Samstag seine hartnäckige Torflaute ab und schoss den Club aus Neapel mit einem Doppelpack (47., 57.) zu einem 2:1-Auswärtssieg bei Udinese.

Für Insigne waren es in Club und Nationalmannschaft die ersten Tore seit dem 10. April bzw. 23 Spielen oder 1.398 Minuten.

Juventus Turin hat später mit dem vierten Erfolg in Serie den nächsten Schritt zur erfolgreichen Titelverteidigung gemacht. Die "Alte Dame" gab sich gegen Abstiegskandidat Pescara keine Blöße, siegte souverän 3:0. Sami Khedira (36.), Mario Mandzukic (63.) und Hernanes (69.) sorgten vor eigenem Publikum für die Entscheidung.

Juve-Trainer Massimiliano Allegri leistete sich den Luxus, einige Stammkräfte wie Goalie Gianluigi Buffon zu schonen. Bereits am Dienstag tritt Juve in der Champions League gegen den FC Sevilla an, mit einem Sieg hätte man das Achtelfinalticket sicher. In der Liga bauten die Turiner den Vorsprung auf Verfolger AS Roma vorerst auf sieben Punkte aus. Austrias Europa-League-Gegner ist am Sonntag beim Sechsten Atalanta Bergamo zu Gast. (APA, 19.11.2016)