Bayern verlieren in Dortmund – Leipzig bleibt Spitzenreiter

Der deutsche Rekordmeister muss sich beim engen Spitzenspiel in Dortmund mit 0:1 geschlagen geben. RB Leipzig bleibt damit an der Spitze

Dortmund – Der FC Bayern muss erstmals seit Ende September 2015 den Thron in der deutschen Fußball-Bundesliga räumen. Nach der 0:1-Niederlage im Spitzenspiel bei Borussia Dortmund zog der überraschend konstante Aufsteiger RB Leipzig am deutschen Rekordmeister vorbei. Nach dem 3:2-Erfolg der Leipziger einen Tag zuvor in Leverkusen kassierten die Münchner am Samstag die erste Saisonniederlage.

Vor 81.360 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park sorgte Pierre-Emerick Aubameyang (11.) für den Sieg der Borussia, die den Abstand zu den Münchnern damit auf drei Punkte verkürzte. Bei den Bayern lief Franck Ribery erstmals seit Ende September wieder von Beginn an auf und bildete mit ÖFB-Star David Alaba die linke Seite. Verzichten musste Trainer Carlo Ancelotti aber auf Arturo Vidal und Arjen Robben.

Aubameyang macht den Unterschied

Im rassigen Duell mit acht Weltmeistern auf dem Rasen erwischte die Borussia den besseren Start. Gleich die erste Chance bescherte die Führung. Nach schöner Kombination und einem finalen Zuspiel von Mario Götze sorgte Aubameyang aus kurzer Distanz für das 1:0. Der zwölfte Saisontreffer des französischen Torjägers beflügelte den Revierclub. Bei einem von Bayern-Keeper Manuel Neuer gehaltenen Volleyschuss von Andre Schürrle (20.) war er gar dem 2:0 nahe.

Doch auch die Bayern drückten mächtig aufs Tempo und übernahmen mehr und mehr die Regie. Bei allem Engagement gelang es aber zunächst nicht, sich gegen die aufmerksame Dortmunder Abwehr eine klare Torchance zu erspielen. Der wachsende Druck des Rekordmeisters bereitete der Borussia jedoch zunehmende Probleme. Nur mit viel Glück entging sie dem Ausgleich, als Bayerns Nationalspieler Joshua Kimmich (44.) kurz vor der Pause das Tor nur knapp verfehlte.

Auch nach Wiederanpfiff wurde die Partie ihrem Ruf als "deutscher Clasico" gerecht. Mit einem Fernschuss von Xabi Alonso (61.) an die Latte leiteten die Münchner die Schlussoffensive ein, die aber erfolglos blieb. (APA, 19.11.2016)