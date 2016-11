Harnik-Goal bei Hannover-Heimsieg

ÖFB-Legionär scort bei 2:0 gegen Aue per Kopf

Hannover/Karlsruhe – Hannover 96 hat dank ÖFB-Legionär Martin Harnik den Sprung auf den Relegationsplatz in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga geschafft. Der Absteiger gewann am Samstag sein Heimspiel gegen Erzgebirge Aue vor 31.100 Zuschauern mit 2:0 (1:0). Den Führungstreffer erzielte Harnik in der 23. Minute per Kopf. Für den 29-Jährigen war es das sechste Saisontor in der Liga.

Für Karlsruhe ging indes mit der 1:3-Heimpleite im Derby gegen Sandhausen die Negativserie weiter. Nach der dritten Niederlage en suite liegt Karlsruhe in der Abstiegszone auf dem Relegationsplatz. Die Gäste aus Sandhausen, bei denen Tormann Marco Knaller nach einem Hexenschuss fehlte, verbesserten sich mit dem fünften Sieg vorerst auf Rang sieben. (APA, 19.11.2016)