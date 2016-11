Indra Collini übernimmt die Funktion

Wien – Die Neos haben in Niederösterreich einen Wechsel an der Parteispitze durchgeführt. Der Justizsprecher der Partei, Niki Scherak, legt die Funktion des Landessprechers zurück. Bei einer Mitgliederversammlung wurde am Samstag Indra Collini aus Brunn am Gebirge zur Nachfolgerin bestellt.

Scherak kündigte an, sich künftig noch mehr um die parlamentarische Arbeit und die Tätigkeit im Wahlkreis kümmern zu wollen. (red, 19.11.2016)