Wiener Straßenbahnfahrer erlitt unterwegs Herzinfarkt

Krankenschwester in "46er" an der Spitze von Rettungskette

Wien – Ein Wiener Straßenbahnfahrer hat am Freitagabend in einer Garnitur der Linie 46 einen Herzinfarkt erlitten. Eine Krankenschwester in der "Bim" wurde durch eine automatisch erfolgte abrupte Bremsung auf die kritische Situation aufmerksam, lief nach vorn, schlug mit einem Notfallhammer die Scheibe der Fahrerkabine ein, damit sich die Tür öffnen ließ, und barg den Mann mit Hilfe weiterer Passagiere.

Nach Angaben der Polizei vom Samstag trugen die Helfer den 57 Jahre alten Fahrer aus der Straßenbahn und legten ihn auf dem Gehsteig der Thaliastraße in Ottakring ab, so dass die 25-jährige Krankenschwester und eine zweite Frau sofort mit Herzdruckmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung beginnen konnten. Eine Polizeistreife kam mit einem mobilen Defibrillator zu Hilfe, dann traf auch schon ein Notarzt ein und übernahm die Betreuung des 57-Jährigen. Der Mann wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, sein Zustand war nach Angaben einer Sprecherin am Samstagvormittag noch kritisch. (APA, 19.11.2016)