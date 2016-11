Arabische Militärkoalition verkündet zweitägige Feuerpause im Jemen

Waffen sollen ab Samstagmittag für 48 Stunden schweigen

Riad/Sanaa – ie von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition im Jemen will für 48 Stunden die Waffen schweigen lassen. Die zweitägige Feuerpause werde am Samstagmittag um 12.00 Uhr Ortszeit (10.00 Uhr MEZ) beginnen, hieß es in einer Erklärung der Koalition, die die saudiarabische Nachrichtenagentur SPA auf ihrer Internetseite veröffentlichte.

Die Feuerpause kann demnach verlängert werden, wenn auch die Huthi-Rebellen die Waffen schweigen lassen und Hilfslieferungen in belagerte Städte wie Taes erlauben.

"Humanitäre Katastrophe"

Im Jemen kämpfen seit September 2014 Truppen des sunnitischen Präsidenten Abd Rabbo Mansur Hadi gegen die vom Iran unterstützten schiitischen Huthi-Rebellen und andere Milizen, die dem ehemaligen Staatschef Ali Abdallah Saleh die Treue halten. Seit März 2015 fliegt ein von Saudi-Arabien angeführtes Militärbündnis Luftangriffe auf die Rebellen.

Seither wurden nach Schätzungen der UNO fast 7.000 Menschen getötet, die meisten von ihnen Zivilisten. US-Außenminister John Kerry sprach in dieser Woche von einer "humanitären Katastrophe". (APA, 19.11.2016)