Prietl beschert Kramny erfolgreiches Bielefeld-Debüt

Steirer trifft beim 2:1-Sieg über Heidenheim. Auch Burgstaller wieder erfolgreich

Jürgen Kramny ist dank ÖFB-Legionär Manuel Prietl ein erfolgreicher Einstand als Trainer des deutschen Fußball-Zweitligisten Arminia Bielefeld gelungen. Der 25-jährige Steirer besorgte am Freitagabend in Minute 62 mit seinem ersten Saisontor den Siegtreffer zum 2:1-Heimerfolg über Heidenheim. Damit verließ Bielefeld vorerst die direkten Abstiegsplätze, Heidenheim verpasste den Sprung auf Rang 2.

Der Kärntner Guido Burgstaller erzielte kurz vor Pause bereits sein elftes Saisontor zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung, doch der 1. FC Nürnberg musste sich am Ende vor eigenem Publikum mit einem 2:2 im Franken-Duell mit den Würzburger Kickers vor 37.673 Zuschauern begnügen. Eintracht Braunschweig droht indes nach einem 1:1 in Bochum der Verlust der Tabellenführung. Stuttgart könnte am Sonntag mit einem Erfolg bei Union Berlin die Spitzenposition erobern. (APA, 18.11.2016)