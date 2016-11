TV- und Radiotipps für Sonntag, 20. November

TV-Duell zur Präsidentschaftswahl auf Puls 4, Anne Will diskutiert Merkels Entscheidung, Im Zentrum über die Zukunft der Türkei, und in Schweden passiert ein Mord

13.05 MAGAZIN

Panorama: Jüdische Literaten Nina Horowitz kramt im ORF-Archiv und hebt Fundstücke über Joseph Roth, Friedrich Torberg und die Wirtsleute seines Vertrauens, Josef und Leopoldine Hawelka. Bis 13.30, ORF 2

16.45 MAGAZIN

Metropolis Themen des Kulturmagazins: 1) Metropolenreport: Cork. 2) Otto Dix in Colmar. 3) Sachsens Kultur gegen rechten Terror. 4) "Hausbesuch" in Neapel. 5) Raumzeichnungen von Monika Grzymala. 6) Der Countertenor Max Emanuel Cencic. Bis 17.30, Arte

19.20 MAGAZIN

Erlebnis Bühne: Hamlet Barbara Rett präsentiert die Aufführung der Oper nach Shakespeare aus dem Theater an der Wien. Michael Boder dirigiert, Regie führt Christof Loy. Mit Andrè Schuen, Marlis Petersen, Bo Skovhus, Theresa Kronthaler, Jochen Kowalski. Bis 22.15, ORF 3

20.00 THEMENABEND

Oktoskop: Free Spaces (Luxemburg/Ö 2015, Ina Ivanceanu) Die Regisseurin folgte Künstlern und Aktivisten, die mit Witz und Kreativität ihr Recht auf die Stadt und auf Meinungsfreiheit behaupten. Da wird ein Kino besetzt, ein alter sowjetischer Zirkus reaktiviert, eine düstere U-Bahn-Passage in eine glamouröse Arena verwandelt, ein stillgelegtes Fabriksareal zur kulturellen Agora umfunktioniert. Die Regisseurin ist zu Gast bei Lukas Maurer im Studio. Bis 21.20, Okto

20.15 DISKUSSION

TV-Duell Einmal geht's noch auf Puls 4: Die Präsidentschaftskandidaten Alexander Van der Bellen und Norbert Hofer kreuzen die Klingen. Infodirektorin Corinna Milborn stellt Fragen. Bis 22.20, Puls 4

20.15 SCHMERZ, LASS NACH

Was vom Tage übrig blieb (The Remains of the Day, GB/USA 1993, James Ivory) Der steife Butler Stevens (Anthony Hopkins) hat zwanzig Jahre auf Darlington Hall gedient und seine Liebe verleugnet. Jetzt will er seine Versäumnisse wettmachen. Sensibles Drama in opulenten Bildern über unterdrückte Gefühle und verpasste Chancen. Bis 22.25, Arte

the royal butler "Was vom Tage übrig blieb" mit Anthony Hopkins.

20.15 KLEINER MANN

Der Hobbit (The Hobbit: An Unexpected Journey, NZ/USA/GB 2012, Peter Jackson) Das beschauliche Leben im Auenland nimmt für den Hobbit Bilbo Beutlin ein jähes Ende, als der Zauberer Gandalf ihn auf ein gefährliches Abenteuer schicken will. Bis 23.45, RTL

warner bros. pictures "The Hobbit"

21.45 DISKUSSION

Anne Will: Merkels Entscheidung – Das richtige Signal in unsicheren Zeiten? Gäste: Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Klaus Wowereit (ehemaliger Bürgermeister Berlin), Giovanni di Lorenzo (Die Zeit), Hans-Joachim Maaz (Psychoanalytiker). Bis 22.45, ARD

22.00 DISKUSSION

Im Zentrum: Alle Macht für Erdogan – Wohin steuert die Türkei? Gäste bei Ingrid Thurnher: Mustafa Yeneroglu (Abgeordneter der türkischen Regierungspartei AKP), Reinhold Lopatka (ÖVP), Ilker Ataç (Politikwissenschafter), Petra Ramsauer (Journalistin), Jörg Winter (ORF). Bis 23.05, ORF 2

22.00 SERIE

Modus – Der Mörder in uns (1/4) Hier haben wir es mit einem abscheulichen Mordfall zu tun, der die ehemalige Profilerin Inger Johanne Vik (Melinda Kinnaman) und Hauptkommissar Ingvar Nymann (Henrik Norlén) an ihre Grenzen bringt. Schwedischer Beitrag zur Krimischwemme. Man kann sich offenbar nicht sattsehen. Bis 23.30, ZDF

glücksstern- pr "Modus – Der Mörder in uns"

23.05 MAGAZIN

Titel, Thesen, Temperamente Themen: 1) Mitleid und Barmherzigkeit. 2) Kinodrama über sexuellen Missbrauch in der Familie. 3) Tauchgang ins Totenreich. 4) Sting: Back to the Roots. Bis 23.35, ARD

(Doris Priesching, 19.11.2016)