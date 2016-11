TV- und Radiotipps für Samstag, 19. November

Tod in Kärnten, Jagd auf einen Serienkiller und DDR-Spionage

14.05 SERIE

Monaco Franze "Eine Begeisterung muss man haben; weil ein unbegeisterter Mensch, der lebt nicht, privat nicht und beruflich auch nicht. Begeisterung und ein Ideal. Weißt schon, was ein Ideal ist? Die Frauen zum Beispiel. Die sind ein Ideal, ein ganz starkes Ideal sogar. Und ein richtiger Mann, der ist und bleibt einfach immer ein Idealist." Helmut Dietls ewiger Stenz (Helmut Fischer) geht wieder um. Dieses Mal holt ihn die Vergangenheit ein: Der Tierpark-Toni will sich rächen. Legendär.

Bis 15.40, ORF 2

17.05 MAGAZIN

Bewusst gesund Ricarda Reinisch mit den Themen: 1) Hörtraining: So hilft das Hörgerät optimal. 2) Minitrampoline: Wippen und Springen für die Gesundheit. 3) Stuhltransplantation als mögliche Behandlung.

Bis 17.30, ORF 2

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt Themen: 1) Wildverbiss: Schaut die Behörde weg? 2) Nachgefragt: Ausstieg aus der Lebensversicherung? 3) Nachgefragt: Anrainer-Proteste gegen eine Wohnhausanlage.

Bis 18.20, ORF 2

18.40 MAGAZIN

Newton: Drohnen erobern den Luftraum Gemeldet werden rasante Verkaufszahlen ziviler Drohnen. Susanne Kainberger hat sich in Forschungslabors umgesehen.

Bis 19.05, ORF 1

20.15 TOD IN KÄRNTEN

Wenn du wüsstest, wie schön es hier ist (Ö 2015, Andreas Prochaska) Die 16-jährige Tochter des wichtigsten Mannes im Ort wird im stillgelegten Bergwerk tot aufgefunden. Babsi hatte Alkohol im Blut und brach sich das Genick. "Lei" komisch. Weil das Handy des Mädchens verschwunden ist. Und jetzan? Gerhard Liebmann schlüpft in die Rolle des schüchternen Polizisten Hannes Muck, der nur am Anfang für die rauen Dorfbrüder eine Lachnummer ist. Genrespezialist Prochaska (Das finstere Tal) setzt mehr auf Optik denn auf inhaltliche Raffinesse. Auf der Liste für den 3sat-Zuschauerpreis.

Bis 21.45, 3sat

20.15 GRENZFALL

Bornholmer Straße (D 2014, Christian Schwochow) Der Mauerfall als Komödie, mit Hunden als illegalen Grenzübertretern und Blähungen als Wind of Change – grotesker, schwungvoller Blick auf den historischen Moment. Charly Hübner glänzt.

Bis 21.45, SWR

22.50 GEHHILFE

Der Knochenjäger (The Bone Collector, USA 1999, Phillip Noyce) Täglich grüßt der Serienkiller: Denzel Washington als kranker Spurensicherungs-Mastermind und Angelina Jolie als geladene Streifenpolizistin begeben sich auf Mörderjagd und lösen gruselige Denksportaufgaben.

Bis 0.40, ZDF neo



23.20 RASSISMUS

Mississippi Burning – Die Wurzel des Hasses (USA 1988, Alan Parker) Im Jahr 1964 werden im Süden der Vereinigten Staaten eines Nachts mitten auf einer einsamen Landstraße ein Schwarzer und zwei Weiße brutal ermordet, die FBI-Agenten Gene Hackman und Willem Dafoe erfahren in dieser Gegend – erwartungsgemäß – keine ausreichende Unterstützung vonseiten der Zivilbevölkerung, sondern eine Mauer des Schweigens. Diese durchbricht allein Frances McDormand.

Bis 1.20, One

23.30 SPITZELWESEN

Wir wollten aufs Meer (D 2012, Toke Constantin Hebbeln) Film über Freundschaft und Verrat. Alexander Fehling und August Diehl, Ronald Zerfeld. Um etwas von der Welt zu sehen, spionieren die Freunde Conny und Andreas für die DDR. Darüber kommt es zum bösen Streit, und das Drama nimmt seinen Lauf.

Bis 1.15, BR

1.00 ORDNUNGSHÜTER

Judge Dredd (USA 2005, Danny Cannon) Polizist, Richter und Henker Sylvester Stallone räumt in einer futuristischen, bösen Welt auf, vor allem mit Armand Assante.

Bis 2.30, ZDF