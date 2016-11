Claudia Dannhauser neue Vorsitzende der Parlamentsredakteure

Bisheriger Vorsitzender Sablatnig wechselt als Sprecher in den VfGH

Wien – Die Vereinigung der Parlamentsredakteure hat am Freitag in einer Generalversammlung Claudia Dannhauser (ORF, "Zeit im Bild") zur neuen Vorsitzenden gewählt. Der bisherige Vorsitzende, Wolfgang Sablatnig, wechselt von der "Tiroler Tageszeitung" als Pressesprecher in den Verfassungsgerichtshof. Als Dannhausers Stellvertreterinnen fungieren Lisa Nimmervoll (DER STANDARD) und Susanne Puller (APA).

Die Vereinigung der Parlamentsredakteurinnen und -redakteure ist die Interessensvertretung der österreichischen Innenpolitik-Journalisten und sonstigen Berichterstatter, die im Hohen Haus tätig sind, und hat rund 360 Mitglieder. (APA, 18.11.2016)