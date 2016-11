ProSiebenSat.1-Chef Ebeling will mit 60 aufhören

Ebeling kann sich anschließend "durchaus eine Aufgabe bei einem Investor vorstellen oder etwas Internationales"

München – ProSiebenSat.1-Chef Thomas Ebeling will in drei Jahren aufhören. Seinen 2019 auslaufenden Vertrag wolle er nicht mehr verlängern – mit 60 Jahren sollte man kein Medienunternehmen mehr leiten, sagte der heute 57-Jährige Ebeling dem "Manager-Magazin" (Freitag). Anschließend könne er sich aber "durchaus eine Aufgabe bei einem Investor vorstellen oder etwas Internationales".

Der frühere Novartis-Pharmamanager war im März 2009 an die Spitze des Münchner Medienkonzerns geholt worden und hatte mit Internetportalen und Onlineshops Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert – ProSiebenSat.1 ist inzwischen sogar in der obersten Börsenliga, dem DAX.

Um sich vom TV-Werbegeschäft noch unabhängiger machen, will Ebeling bald auch eigene Produkte – zum Beispiel "Snacks für Veganer, Biokosmetik oder Diätprodukte" – in die Geschäfte bringen, die er auf seinen Sendern bewirbt. "Sobald wir eigene Produkte im Angebot haben, können wir damit auch aus der digitalen Welt hinausgehen in andere Absatzkanäle – Apotheken, Spezialgeschäfte für Nahrungsergänzungsmittel, Drogerien", sagte er. (APA, 18.11,2016)