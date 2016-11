Klagenfurter Polizei durchsuchte nach Bombendrohung Gebäude

Drohanruf war in Klagenfurter Notrufzentrale eingegangen und hatte mehrere Objekte betroffen

Klagenfurt – Eine unspezifische Bombendrohung hat am Freitag die Polizei in Klagenfurt beschäftigt. Wie Sprecher Rainer Dionisio auf Anfrage der APA sagte, hatte ein Mann telefonisch eine Drohung gegen mehrere Objekte ausgesprochen. Evakuierungen wurden keine durchgeführt, lediglich die genannten Objekte durchsucht. Die Suche war am Vormittag teilweise noch im Gange, gefunden worden war vorerst nichts.

Der Drohanruf war in der Klagenfurter Notrufzentrale eingegangen. Der Täter hatte aus einer Telefonzelle angerufen. Nähere Details, etwa den Wortlaut der Drohung oder gegen welche Objekte sie sich richtete, wurden zunächst nicht bekanntgegeben. (APA, 18.11.2016)