Comic Con gastiert wieder in Wien: Probe sitzen am Eisernen Thron

Schauspieler aus "Game of Thrones" und "Walking Dead" kommen nach Wien – Video Con Vienna mit Youtube-Stars

Wien – 55 Stunden Programm auf vier Bühnen kündigen die Initiatoren der diesjährigen Vienna Comic Con an. Am Samstag und Sonntag ist die Messe Wien mit 258 Ausstellern zum zweiten Mal Treffpunkt für Schauspieler, Zeichner, Autoren, Youtube-Stars und andere Gästen. Wer sich verkleidet oder Verkleidete bewundern will, kann am Samstag ab 18 Uhr beim Cosplay-Wettbewerb dabei sein.

Mit von der Partie ist mit Billy Boyd auch ein Hobbit (Pippin) aus den "Herr der Ringe"-Verfilmungen, etwas blutiger geht es in den Serien von Michael Cudlitz (Sergeant Abraham Ford) in "Walking Dead" und Gemma Whelan (Yara Greyjoy) und Kristian Nairn ("Game of Thrones") zu – ein STANDARD-Interview mit Nairn alias "Hodor" folgt später.

Probe sitzen am Eisernen Thron

Apropos "Game of Thrones": Sky bringt heuer den Eisernen Thron aus der Erfolgsserie nach Wien. Fans können Probe sitzen. Weitere Stargäste sind Jeri Ryan (Seven of Nine in "Star Trek: Voyager", "Two and a Half Men", "Law & Order: New York"), Mark Pellegrino ("Supernatural", "Dexter") und Chris Rankin ("Harry Potter"-Filme).

Nationale und internationale Comiczeichner sind ebenso fixer Teil der Messe. Zu Gast sind unter anderen Lucky-Luke-Zeichner Achdé (Hervé Darmenton), Andy Price ("My Little Pony"), Adam Hughes (Marvel- und DC-Cover-Artist), Chris Hamer ("Byron the One Eye Monster") und Mahmud Asrar (Marvel).

Kuschelig

Zu den Cosplay-Stars gehören Yaya Han aus den USA, die Bodypaint-Künstlerin Lianne Moseley aus Kanada, Calypsen aus Polen, Ori-Cosplay aus Serbien, Sai Westwood aus der Ukraine, Sabrina Schmitt aus Deutschland, Nana Kuronoma und Lux Cosplay aus Österreich

Im Rahmen der Comic Con findet heuer in der Halle C auch die Youtube-Messe statt. Erwartet werden 25 Youtuber wie Joanna Zhou von Cute Life Hacks, Chaosflo, Celina Blogsta, Venicraft, JANAklar, Inspired by Dzeni und OG von Y-Titty. (red, 18.11.2016)