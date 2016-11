Amazon bringt seinen Videodienst global an den Start

Soll ab Dezember in 200 "Ländern und Territorien" verfügbar sein

Amazon will im Dezember seinen Videostreaming-Dienst nahezu weltweit verfügbar machen und zieht damit mit dem Rivalen Netflix gleich. Bei der Ankündigung der neuen Autosendung "The Grand Tour" hieß es in der Nacht zum Freitag, sie werde in 200 "Ländern und Territorien" verfügbar sein. Nähere Details dazu gab es zunächst nicht.

Bislang nur in fünf Ländern, darunter Österreich

Netflix ist seit Anfang des Jahres in über 190 Ländern verfügbar – schaffte es bisher aber nicht in den riesigen chinesischen Markt. Amazons Videoservice gab es bisher nur in den USA, Großbritannien, Deutschland, Österreich und Japan. Der weltgrößte Online-Händler bietet ihn als Teil seines Prime-Abodienstes, aber auch einzeln an. Netflix und Amazon investieren massiv in Eigenproduktionen auch mit bekannten Namen wie Adam Sandler oder Woody Allen, um für Nutzer attraktiver zu werden. Für "The Grand Tour" engagierte Amazon das Team der früheren BBC-Sendung "Top Gear" um Jeremy Clarkson. (APA, 18.11.2016)