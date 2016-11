Obama und Merkel beraten mit führenden EU-Staatschefs in Berlin

Hollande, Rajoy, May und Renzi kommen nach Deutschland

Berlin – Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ist mit US-Präsident Barack Obama und vier europäischen Staats- und Regierungschefs zu Beratungen über den Umgang mit Russland und die Lage in Syrien zusammengekommen. Bei dem Sechser-Treffen im Kanzleramt in Berlin sollte es am Freitag auch um die Folgen der US-Wahl gehen.

Mit dabei sind die britische Premierministerin Theresa May, der französische Staatspräsident François Hollande sowie die Regierungschefs von Italien und Spanien, Matteo Renzi und Mariano Rajoy.

Sorge herrscht in Europa wie in den USA nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten über den Fortbestand internationaler Übereinkommen, etwa des Pariser Klimaabkommens oder des Atomdeals mit dem Iran.

Obama verlässt Berlin zu Mittag

Gegen Mittag will Obama die Runde verlassen. Nach dem Ende seines dreitägigen Abschiedsbesuchs in Berlin reist der scheidende US-Präsident nach Peru zum Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) weiter.

Nach den Beratungen der sechs Staats- und Regierungschefs empfängt die Kanzlerin Rajoy zu einem Arbeitsmittagessen, im Anschluss ist gegen 13.30 Uhr eine Pressekonferenz angesetzt. Am Nachmittag führt Merkel im Kanzleramt außerdem Gespräche mit May, auch hier sind Äußerungen vor der Presse geplant. (APA, 18.11.2016)