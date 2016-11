Schäuble: "Kein Brexit à la carte" für Briten

Deutscher Finanzminister: Großbritannien soll nicht auf Ausnahmeregelung beim Thema Migration hoffen

Berlin – Großbritannien kann sich dem deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble zufolge keine Hoffnungen auf eine Ausnahmeregelung beim Thema Migration machen, wenn es nach dem Brexit Teil des EU-Binnenmarkts bleiben will. "Es gibt kein Menü a la carte. Es gibt nur das ganze Menü oder keines", sagte Schäuble der "Financial Times" in einem am Donnerstag in der Internetausgabe veröffentlichten Interview.

Auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte kürzlich Zugeständnisse bei der Freizügigkeit von Arbeitnehmern in den Verhandlungen über einen EU-Austritt der Briten zum wiederholten Male abgelehnt.

Schäuble sagte, dass sich Großbritannien zudem nach einem Brexit auf die Abwanderung von Finanzdiensten in europäische Zentren wie Frankfurt vorbereiten müsse. (APA/Reuters, 18.11.2016)