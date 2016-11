Kärntner traf in der 10. Minute zum 2:0 – Drittes Saisontor

Winnipeg – Erfolgserlebnis für Michael Raffl in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL: Der Kärntner traf beim 5:2-Auswärtssieg der Philadelphia Flyers gegen die Winnipeg Jets in der 10. Minute des ersten Drittels zur 2:0-Führung seiner Mannschaft. Damit hält der Stürmer in dieser Saison bei bisher drei Toren. (APA, 18.11.2016)