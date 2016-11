Kein Schnee in Colorado, Wetterprognosen ungünstig – Ersatzort in Europa noch offen

Beaver Creek (Colorado)/Wien – Wegen Schneemangels und ungünstiger Wetterprognosen hat der Internationale Skiverband nach Lake Louise (Kanada) auch die drei Herren-Weltcuprennen in Beaver Creek abgesagt. Die vom 2. bis 4. Dezember in den USA geplant gewesenen Bewerbe sollen zeitgleich in Europa ausgetragen werden, den Schauplatz will die FIS so schnell wie möglich bekanntgeben. (APA, 18.11.2016)