Nach Trump-Wahl: Kritik und 41.000 neue Abos für "New York Times"

Zeitung verkaufte nach eigenen Angaben 41.000 neue Abos in sieben Tagen nach US-Wahl

New York/Washington – Die "New York Times" hat eigenen Angaben zufolge in den sieben Tagen nach der US-Wahl ein Plus von 41.000 neuen Abonnements verzeichnet. Diese Zahlen umfassten digitale Bezahlangebote ebenso wie die Print-Ausgabe, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Es sei der größte Zuwachs seit der Einführung digitaler Bezahlmodelle im Jahr 2011.

Der designierte US-Präsident Donald Trump hatte kürzlich noch behauptet, das Blatt verliere nach der Wahl wegen der schlechten Berichterstattung über ihn massiv Leser und Abonnements. Trump beschimpfte die Zeitung regelmäßig über Twitter und verwendet dabei häufig den Ausdruck "the failing @nytimes".

Die "New York Times" teilte weiter mit, sie verzeichne in diesem Quartal insgesamt rund 100.000 neue Digital-Abos. Die Tage rund um die Wahl hätten ihr einen Rekordzugriff auf ihre Seite beschert. Außerdem hätten sich Leser über mehrere Tage hinweg fünf Mal so lange informiert wie sonst üblich. (APA, dpa, 18.11.2016)