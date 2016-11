Milliardenauftrag für Airbus

Der japanische Billigflieger Peach bestellt zehn Maschinen bei dem europäischen Flugzeugbauer, die A320neo sollen ab 2019 ausgeliefert werden

Toulouse – Airbus hat einen Milliardenauftrag vom japanischen Billigflieger Peach Aviation erhalten. Wie die Fluggesellschaft am Freitag mitteilte, bestellte sie bei dem europäischen Unternehmen zehn Mittelstreckenmaschinen vom Typ A320neo.

Nach Listenpreisen hat der Auftrag ein Volumen von 1,1 Mrd. Dollar (1,03 Mrd. Euro). Die Flugzeuge sollen ab 2019 ausgeliefert werden. Peach hat bereits 18 A320 in seiner Flotte, die älter sind und mehr Treibstoff verbrauchen.

Airbus kämpft in Japan gegen die traditionelle Vormacht des Erzrivalen Boeing. So sind die beiden Marktführer All Nippon Airways und Japan Airlines wichtige Kunden des US-Konzerns. ANA ist zu 39 Prozent an Peach beteiligt. (APA/Reuters, 18.11.2016)