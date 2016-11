Haftbefehl für mehr als 100 Wissenschafter in Istanbul erlassen

Verhaftungen in Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen Anhänger des Predigers Gülen

Istanbul – Die türkischen Behörden haben einem TV-Bericht zufolge die Verhaftung von 103 Wissenschaftern in Istanbul angeordnet. Die Haftbefehle stünden in Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen Anhänger des Predigers Fethullah Gülen, meldete der Sender NTV am Freitag. Im Zentrum der Untersuchung stehe die Technische Universität Yıldız. Bei mehreren gleichzeitigen Razzien in Istanbul seien bereits 70 Wissenschafter festgenommen worden, berichtete die Zeitung "Hürriyet".

Die Türkei wirft Gülen vor, Drahtzieher des Putschversuchs vom 15. Juli zu sein. Seit dem Putschversuch wurden zehntausende mutmaßliche Gülen-Anhänger aus dem Staatsdienst entfernt und tausende festgenommen. (Reuters, 18.11.2016)