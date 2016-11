Airbnb will zum Reiseanbieter werden

Dienst soll zunächst in zwölf Städten starten

Los Angeles – Der Ferienwohnungsvermittler Airbnb will zum Reiseveranstalter wachsen. Firmenchef Brian Chesky kündigte am Donnerstag in Los Angeles den Start eines neuen Dienstes an, der Urlaubern die Planung eines Reiseprogramms für wenige Stunden oder auch mehrere Tage ermöglicht. So solle der Gast seinen Urlaub authentischer erleben können.

Es ist die bedeutendste Expansion des Unternehmens, dessen Wert von Investoren inzwischen auf 30 Milliarden Dollar (28 Mrd. Euro) taxiert wird, seit der Gründung vor acht Jahren. "Wenn man reisen will, wird das grundsätzlich ein Forschungsprojekt", sagte Chesky. "Wir wollen das beheben." Der Dienst soll zunächst in zwölf Städten angeboten und im nächsten Jahr auf mehr als 50 Städte ausgeweitet werden.

Airbnb vermittelt Reisenden online private Domizile und erhält dafür eine Gebühr. Kritiker werfen der Online-Plattform jedoch vor, ganze Wohnviertel in Touristengebiete zu verwandeln und fragwürdigen Anbietern illegalen Hotelbetrieb zu ermöglichen. Mehrere Städte wie etwa New York und Berlin gehen mit verschärften Vorschriften gegen den Hotel-Konkurrenten vor, da sie unter anderem steigende Mieten in einem knappen Wohnungsmarkt befürchten. Erst in der vorigen Woche war Airbnb vor Gericht mit dem Versuch gescheitert, eine einstweilige Verfügung gegen Auflagen der Stadt San Francisco zu erreichen. (APA/Reuters, 17.11.2016)