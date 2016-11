Lukrativer TV-Vertrag für Premier League mit China

Kontrakt über drei Jahre soll rund 700 Millionen Dollar in die Kassen bringen

London – Die englische Fußball-Premier-League darf möglicherweise bald auf wesentlich mehr Geld für die TV-Übertragungsrechte seiner Spiele in China hoffen. Einem Bericht der US-Nachrichtenagentur AP zufolge nehmen die Briten für einen neuen Fernsehvertrag in der Volksrepublik, gültig von der Saison 2019/20 an für drei Jahre, rund 700 Millionen Dollar (654,08 Mio. Euro) ein.

Die AP berief sich am Donnerstagabend auf einen Informanten und berichtete, dass sich ein Online-Streamingdienst die Rechte gesichert habe. Die Liga äußerte sich zunächst nicht zu dem Bericht. Bisher kassiert die Premier League nach AP-Angaben lediglich rund 20 Millionen Dollar (18,69 Mio. Euro) pro Jahr aus China.

Ein Mega-TV-Deal auf dem nationalen Markt beschert der Premier League in den Jahren von 2016 bis 2019 bereits Rekord-Einnahmen in Höhe von 6,9 Milliarden Euro. (APA/dpa, 17.11.2016)