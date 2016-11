Schreiduelle im Landtag: Niederösterreich kürzt Mindestsicherung

ÖVP, FPÖ und Stronach-Liste beschließen Kürzung der Sozialleistung. Experten halten die Novelle für verfassungswidrig, Kritiker sprechen von "Schande"

Sankt Pölten – Schreiduelle hat es am Donnerstagnachmittag in der Sitzung des niederösterreichischen Landtages gegeben. Als "Schande" bezeichnete die grüne Klubobfrau Helga Krismer-Huber die zur Abstimmung anstehende Reform der Mindestsicherung. Die mit absoluter Mehrheit regierende ÖVP treibe "noch mehr Menschen in die Armut" und habe den "Wettbewerb der Grauslichkeiten in Österreich gewonnen", schimpfte Krismer-Huber: "Der Föderalismus hat seine grauslichste Fratze gezeigt."

Die ÖVP-Abgeordneten reagierten mit lautstarken Zwischenrufen, abhalten ließen sie sich nicht: Gemeinsam mit der FPÖ und den Stronach-Abgeordneten (Frank) beschlossen sie die Novelle. Diese sieht vor, die bedarfsorientierte Mindestsicherung pro Haushalt mit 1.500 Euro zu deckeln. Dabei soll jedes Einkommen miteingerechnet werden. Von diesem Betrag müssen die Betroffenen auch ihre Aufwendung für Wohnkosten decken. Ausnahmen gibt es für Personen, die Pflegegeld oder erhöhte Familienbeihilfe beziehen oder dauernd arbeitsunfähig sind.

"Minusgrade an sozialer Kälte"

Weiters kommt eine "BMS light" für Personen, die in den vergangenen sechs Jahren weniger als fünf Jahre ihren Hauptwohnsitz beziehungsweise rechtmäßigen Aufenthalt in Österreich hatten. Die Höhe der Leistungen wird hier für eine erwachsene Person bei 572,50 Euro liegen, wobei darin auch ein Integrationsbonus enthalten ist. Denn "BMS light"-Bezieher werden verpflichtet, Maßnahmen zur besseren Integration zu erfüllen, wie zum Beispiel Deutsch- oder Wertekurse zu absolvieren. Bei Verweigerung werden die Leistungen gekürzt.

Der ÖVP-Mandatar Anton Erber argumentierte mit den steigenden Kosten: Diese sind in Niederösterreich von 2013 bis 2015 von 47 auf 61 Millionen Euro angewachsen. Für 2016 werden laut ÖVP 85 Millionen Euro erwartet, für 2017 sind 95 Millionen budgetiert. "Wir brauchen eine neue Gerechtigkeit", sagte Erber: "Wir setzen in Niederösterreich ein Zeichen, dem Österreich folgen wird."

"Die soziale Kälte hat einige Minusgrade erreicht", kritisierte hingegen die Abgeordnete Christa Vladyka von der SPÖ und pochte auf ein gemeinsames bundesweites Modell.

Experten halten die Verfassung für verletzt

Auch Experten sehen die Neuregelung, die mit Jahresbeginn 2017 in Kraft tritt, kritisch: Die geplante 1.500-Euro-Deckelung könnte dem verfassungsrechtlich verankerten Gleichheitsgrundsatz widersprechen. Grundsätzlich halte er einen Deckel nur dann für verfassungskonform, wenn im Bedarfsfall ein höherer Aufwand etwa für Wohnraum mittels Sachleistungen abgegolten werden, sagte der Arbeitsrechtler Wolfgang Mazal – im niederösterreichischen Modell ist dies jedoch nicht der Fall.

Ähnlicher Ansicht ist Verfassungsrechtler Theo Öhlinger, der auch die geplante Koppelung an die Aufenthaltsdauer in Österreich für bedenklich hält: "Das widerspricht dem Begriff der Mindestsicherung: Eine Mindestsicherung unter das Maß der Mindestsicherung zu senken, verstößt gegen das Recht auf ein menschenwürdiges Leben." (APA, 17.11.2016)