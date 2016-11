Wissenschaftspreis für kritische Neuausgabe von "Mein Kampf"

Auszeichnung ist mit 50.000 Euro dotiert

Berlin – Der Wissenschaftspreis des Stifterverbands Gesellschaft braucht Wissenschaft geht heuer unter anderem an das Historikerteam, das die kritische Neuauflage von Adolf Hitlers "Mein Kampf" herausgab. Die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung wird am kommenden Mittwoch während der Jahrestagung der Leibniz-Gemeinschaft in Berlin verliehen.

Die wissenschaftlich-kritische Fassung von "Mein Kampf" war vom Historiker Christian Hartmann und seinem Team vom Institut für Zeitgeschichte München-Berlin erarbeitet und Anfang des Jahres nach dreijähriger Arbeit vorgestellt worden. Sie ist nach Angaben der Verantwortlichen darauf ausgerichtet, die von Hitler in seinem Werk gestreuten Falschinformationen und Lügen zu enttarnen und zu "entmythologisieren". (APA, 18. 11. 2016)