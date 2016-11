Eigentümer der Gastrokette Schnitzelhaus ist pleite

Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt

Wien – Das Wiener Unternehmen Food4you Gmbh, das die Restaurantkette Schnitzelhaus betreibt, hat ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Wiener Neustadt beantragt. Dies geht aus einer Aussendung des Gläubigerschutzverbands KSV1870 hervor. Das Verfahren wurde offiziell noch nicht eröffnet.

Von der Insolvenz sind an die 140 Gläubiger und 113 Dienstnehmer betroffen. Die Passiva betragen laut KSV1870 4,5 Millionen Euro, an Aktiva stehen dem nur 500.000 Euro gegenüber. Insgesamt gibt es in Wien, Niederösterreich, dem Burgenland, Oberösterreich und Salzburg 22 Schnitzelhaus-Filialen.

Pleite-Grund: "erhebliche ungeplante Aufwendungen"

Als Grund für die Insolvent gibt das Unternehmen an, dass mit der Kündigungen von Franchisenehmern bei der Übernahme der Restaurantkette im Herbst 2014 "erhebliche ungeplante Aufwendungen" einhergingen, weil zum Teil auch gerichtliche Schritte zu ergreifen waren. Zusätzliche Forderungsausfälle hätten erschwerend gewirkt.

Den Gläubigern wurde laut KSV1870 ein Sanierungsplan angeboten, der die Zahlung einer Quote von 20 Prozent innerhalb von zwei Jahren ab Annahme vorsieht. Das Unternehmen plant den Betrieb fortzuführen. (red, 17.11.2016)